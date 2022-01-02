中鋼獲UL頒發全球首項鍍鋅鋼品再生材料含量驗證

中鋼公司配合客戶提供具公信力的再生材料產品，去(110)年將所生產的鍍鋅鋼品SGCC RC12提高廢鋼使用比例至12％，並通過UL 2809驗證，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業，樹立循環經濟新典範。

UL 2809為美國知名驗證機構UL (Underwriter Laboratories)所制訂的環境聲明驗證，申請者須通過UL嚴格的生產流程及再生材料管控審查，方能獲得證書。

全球領先的個人電腦、印表機及3D列印解決方案供應商惠普公司(HP)不僅前(109)年獲得UL頒發全球首項海洋回收塑料含量驗證，也逐步對供應商提倡環境永續政策，HP組裝廠也向中鋼公司提出鍍鋅鋼品SGCC再生材料比例須達8％以上，且必須取得UL 2809再生材料含量驗證。

中鋼公司以「高值化精緻鋼廠」作為未來50年的經營策略主軸之一，為推動ESG發展工作及因應碳中和挑戰，去年積極展開UL 2809驗證申請，組成專案小組完成製程能力、控管再生材料比例及客戶需求之全面評估後，決定將鍍鋅鋼品SGCC RC12於煉鋼過程中所添加之再生材料「廢鋼」比例由8％向上調整至12％。

同時，並針對訂單處理流程、煉鋼排程與生產管控、品質管理等相關產銷系統，量身訂製必要控管點及作業邏輯，確保驗證產品充分符合再生材料含量要求，並順利通過UL嚴格物料管控及追溯查核，成為全球首家取得UL 2809再生材料含量驗證的鋼鐵公司。

中鋼公司長期供應鍍鋅鋼材予客戶運用於電子產品外殼製造，鍍鋅鋼品SGCC RC12成功通過UL 2809驗證，不僅落實發展ESG的承諾，亦讓客戶有更佳的選擇。為因應未來國際淨零碳排趨勢，中鋼公司將積極研發調高再生材料含量之生產技術，朝低碳生產及循環經濟的永續發展之路持續前進。