專家認證Omicron有超強傳染力。

新冠變異株Omicron席捲美歐，美國過去一周單日新增確診人數4度破紀錄，美國專家感嘆，過去的病毒傳播定律都不適用了，指出民眾的口罩如果鬆了，或是短暫拉下口罩，又或者進入剛才有人咳嗽的電梯內，就可能感染Omicron。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國2022開年並不好過，專家警告，Omicron疫情將以「前所未見的速度爆炸」，對於許多美國人來說，1月就會發現生活方式被迫改變。

美國布朗大學（Brown University）急診醫學教授雷妮（Megan Ranney）表示，Omicron真的到處都是，她擔心接下來一個月美國經濟活動將會再度停擺，並不是政策導致，而是許多人生病。

美國過去一周平均7日單日確診人數4度破紀錄，2021年最後一天新增38.6萬人確診創紀錄。

CNN醫療分析師芮納（Jonathan Reiner）表示，Omicron傳染性極強，過去抑制病毒散播的措施「現在可能都沒那麼有效了」。

他回憶，新冠疫情爆發初期，那時學界的共識是，和確診者的距離在6英尺（約1.8公尺）以內，且接觸超過15分鐘才算「嚴重曝露」，但是現在「這些規則都不適用了」，「這是一隻有超強傳染力的病毒。」

芮納進一步指出，現在就算快速、短暫的接觸，也可能導致感染，包括口罩鬆掉、快速拉下口罩，甚至是走進一間剛才有人咳嗽的電梯內，都有可能感染Omicron。

Omicron的高傳播力解釋了為何全球多國的病例快速激增。