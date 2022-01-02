台東縣景點在元旦連假期間湧現人車潮，旅宿業者也表示訂房滿。（蔡旻妤攝）

台東縣景點在元旦連假期間湧現人車潮，旅宿業者也表示訂房滿。（蔡旻妤攝）

台東縣景點在元旦連假期間湧現人車潮，旅宿業者也表示訂房滿。（蔡旻妤攝）

自從中國大陸遊客不來之後，台東縣內觀光景點很少見到遊覽車，然而全球疫情爆發後，國人只能在國內旅遊，而今年元旦3天連續假期，台東的旅宿業不但訂房客滿，也再度看見遊覽車一輛接著一輛開進各景點。

遊客拿起手機拍照打卡，或駐足欣賞美景。元旦3天連假，不少遊客開車到台東旅遊，觀光景點和市區街道都出現塞車的情況，加上天氣好，戶外的景點停車位都客滿，還出現遊客團搭遊覽車出遊情形，在台東東海岸伽路蘭遊憩區，就紀錄到1天1000多輛小客車、40多輛覽車進出。

從高雄來的吳姓民眾雀躍表示，疫情期間不敢出外旅遊，趁著緩解，邀請同社團的朋友搭遊覽車旅遊，一行人對著鏡頭直呼「終於能出遊，實在很開心！」，而伽路蘭遊憩區停車管理員則表示，光計算單日遊覽車車數的話，1天就有40輛。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，近期有不少遊客，都是整間公司或親友揪團包下遊覽車來台東旅遊的；而去年疫情爆發，民眾可能是因為疫情的關係不敢出門，那現在疫情趨緩，就比較安心可以出門旅遊。

而台東旅宿業者也明顯感受到，由於國人在疫情期間無法出國，遊客快速回流，元旦假期的住宿早在1個月就訂房客滿，現在連農曆過年假期的住宿也將近滿房。

台東縣觀光協會表示，新的一年台東縣觀光產業就有好的開始，甚至有遊客已經預訂7月的熱氣球嘉年華住宿，不過也提醒各業者防疫措施仍不能鬆懈，務必提供遊客安心的旅遊環境。