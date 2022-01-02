台日桌球夫妻檔江宏傑、福原愛，在去年7月宣告離婚，結束5年婚姻，如今江宏傑的新年發文：「2021年也許不是這麼如意，但也算是成長不少」，先前更是不諱言自己陷入低潮，反觀福原愛，雖然被負面批評纏身，但離婚後不但在東奧時成功復出，如今更爆愛情又有新局面，她早前跟閨蜜聚會的照片被挖出，當時剛離婚的她露出燦爛笑容，心情跟江宏傑似乎是兩個極端。

江宏傑與福原愛離婚，早在離婚手續辦妥之前，女方早一步返回日本，即便兩個孩子還小，但她自此沒再來台，而在宣布正式離婚前，福原愛被拍到跟高帥男去橫濱約會，時間點太敏感，慘吞各國網友負評，但福原愛不但挺過風波，如今更爆與高帥男戀愛ing，事業跟愛情，都有所進展。

福原愛剛離婚不久，還跟閨蜜們慶祝一起為歡慶東奧落幕。(翻攝自金惠美微博)

事實上，江宏傑與福原愛在離婚這件事情上，心態可以說非常不同，有網友翻出福原愛剛離完婚不久，跟閨蜜們聚會所拍的合照，照片中有福原愛的專屬陪練員金惠美，還有已歸化日籍桌球好手湯媛媛，兩人都出身遼寧，多年來跟福原愛保持著好感情，三人聚會時是8月，當時福原愛才離完婚沒多久，但照片中她露出燦爛的笑容，還嘟嘴捧臉裝可愛，感覺心情還不錯，幾乎感受不到她受離婚所影響。

剛離婚的福原愛，跟閨蜜聚會時笑得燦爛還會裝可愛，心情似乎沒受離婚所影響。(取材自金惠美微博)

至於江宏傑，離婚後的生活有了很大的變化，一邊照顧2個孩子，一邊還要錄節目，他曾談到從婚變到離婚這段時間的心境，坦言是人生中最崩潰的時候，身陷低潮好一段時間，自己會呆坐椅子上，想著未來該如何是好，但沒有退路只能往前走，「因為我有小孩」，他甚至顧不得面子，打給朋友求救，這樣的心情，跟當時的福原愛相比，呈現明顯的兩極。