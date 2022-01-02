温昇豪（左）、連俞涵在《茶金》喝綠豆湯交心。（公視提供）

公視與客委會合製時代生活劇《茶金》，繼金曲歌后魏如萱（娃娃）演唱主題曲〈查有此人〉，王若琳演唱插曲〈Youre Breaking My Heart〉備受好評，另有兩首感動人心、柔情萬縷的插曲：金曲歌后彭佳慧獻唱的〈詩的第一行〉及春麵樂隊演唱的〈金金〉以及《茶金》原聲帶，詢問度更是爆表。日前〈詩的第一行〉歌曲及MV壓軸上架，粉絲驚喜大推：「終於等到了！」彭佳慧說：「這是我第一次用母語獨唱客語歌，更是第一次演唱客家戲劇作品的插曲，對我來說，是非常珍貴的第一次合作。」

彭佳慧與客家金曲歌王羅文裕先前首次客語歌曲合作，是對唱客語歌〈你的名字像一首詩〉，彭佳慧義氣相挺，酬勞是「一客排骨便當！」這次第二次合作，配唱〈詩的第一行〉更是不過問酬勞，彭佳慧笑說：「配唱完至今，嗯，文裕老師沒有跟我談到有關酬勞的部分，哈哈」，「真正打動我的是《茶金》這個大時代茶商的故事，以及張薏心（連俞涵飾）跟KK（温昇豪飾）這麼浪漫的愛情故事！」看著薏心從皮包中掏出一塊元美金還給KK，承諾不再，彭佳慧忍不住嘆息說：「啊～那一刻超糾心的，很讓人家有撕心裂肺的感覺，情緒到位，滿快就錄完了！」

為了打造有如在耳邊呼吸呢喃的感覺，羅文裕特別安排素有「鐵肺歌后」之稱的彭佳慧，提早在中午嗓子尚在暖機階段就進錄音室錄音，並請她把力量減半，細語獻聲，像在耳邊呢喃說話，像唸詩般打造出來，加上絃樂的陪襯，雖然沒有很悲壯，卻是一首雋永的情歌。

彭佳慧說，《茶金》播畢後，她一口氣追完全劇。看完的心情就跟當初看片段的感受是一樣的。她也期待《詩的第一行》慢慢的慢慢的侵入大家的耳朵、心裡，然後腦部、血液裡，就像《茶金》一樣，每一個段落，每一個人物之間的對話、眼神，大家能夠細細品味。

談起〈詩的第一行〉創作源起，瀚草影視總經理、本劇製作人湯昇榮表示，最初聽見金獎配樂大師柯智豪創作這段主歌旋律，非常優美動人，於是邀請客家金曲歌王羅文裕，加上副歌跟歌詞寫成一首完整的歌。羅文裕花了兩天時間把《茶金》的資料跟片花看完，以詩入歌，完成了插曲〈詩的第一行〉，大家聽到這首歌，一致認為這首歌根本寫著「彭佳慧」的名字，除了她之外無人能詮釋！於是羅文裕邀請好友彭佳慧為這首歌獻唱，兩人再度合作戲劇歌曲！