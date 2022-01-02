兩棲儲備訓練班154期學員日前接受「硬漢路」考驗。（ 圖／航特部陳照甫少校）
兩棲儲備訓練班154期學員日前接受「硬漢路」考驗。（ 圖／航特部陳照甫少校）

陸軍臉書今天貼文，航特部兩棲偵察營兩棲儲備訓練班154期第二階段期末鑑測，學員們經歷重重關卡，日前進入最後「硬漢路」的考驗，發揮「絕對服從、忍耐到底」的精神，展現堅決意志，取得象徵榮譽的海龍蛙兵蛙牌。

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