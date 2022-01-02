航特部兩棲偵察營期末鑑測 學員們進入最後「硬漢路」考驗 16:572022/01/02 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 學員經歷5天4夜的嚴格考核，距離取得蛙牌還有最後一哩「硬漢路」。（ 圖／航特部陳照甫少校） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩棲儲備訓練班154期學員日前接受「硬漢路」考驗。（ 圖／航特部陳照甫少校） 陸軍臉書今天貼文，航特部兩棲偵察營兩棲儲備訓練班154期第二階段期末鑑測，學員們經歷重重關卡，日前進入最後「硬漢路」的考驗，發揮「絕對服從、忍耐到底」的精神，展現堅決意志，取得象徵榮譽的海龍蛙兵蛙牌。 送走城中城罹難者後 陳其邁市府團隊的考驗才正要開始 演習誤觸開關 阿帕契飛彈發射架掉落 #航特部 #兩棲偵察營 #硬漢路 #考驗 #期末鑑測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傘兵墜千呎高空「鋼鐵人造型」現狀曝 爸1句話逼哭眾人 10:562021/11/16 社會 蕾哈娜5月才認愛就爆懷孕 私下沒穿內衣真實狀態全都露 10:442021/12/01 娛樂 新店殺手潛逃廈門 考驗兩岸共同打擊犯罪機制 20:172021/11/23 社會 桃園虎年春聯亮相 由台味硬漢廖小子操刀設計 11:422021/12/15 生活 新店槍擊殺手潛逃廈門 困在防疫旅館 考驗兩岸共打 04:102021/11/24 焦點要聞 史上最硬「克難周」軍事考驗 郭彥均、大牙挑戰天堂路 22:262021/10/22 娛樂 裕隆執行長嚴陳莉蓮 務實轉型 穩住基業再發光 04:102021/12/19 專題周報 疫情最大考驗明年1月才到來 醫：口罩絕不能拿下 12:162021/10/31 生活 好貴的薑母鴨！連長與副連長丟下弟兄離營吃宵夜 罰款10萬 17:572021/12/14 社會 李國毅酒駕畫面曝！違規迴轉遭攔竟「加速逃逸」遭開3罰單最少噴4萬 11:162021/12/05 社會 熱門股－遠雄港 驚驚漲創波段高 04:102021/10/27 證券．權證 政治熱門新聞 外傳將披綠袍選桃園市長？于北辰回應了 - 政治 論文門新進展？彭文正爆：蔡政府這位官員被告了 - 政治 于北辰退出國民黨藏玄機？媒體人2點分析：罵他是抬舉他 - 政治 論文門牽動下任總統？ 媒體人預言蔡英文這麼做 - 政治 柯文哲元旦升旗獨站府外像「閱兵」 戰略專家揭最大敗筆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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