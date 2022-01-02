立陶宛在野的社會民主黨領袖維利亞．布林凱維丘婕(Vilija Blinkevičiūtė)日前強烈批評立陶宛政府中國政策的態度，她表示，「我們不會做出導致『經濟戰』的決定，立陶宛政府現在的做法「太不專業」。

陸媒《海外網》引述立陶宛國家廣播電視台報導稱，布林凱維丘婕接受媒體採訪時批判之陶宛政府對華政策時指出，立陶宛的對華政策可能會嚴重損害立陶宛2022年的經濟。

報導說，立陶宛的經濟屬於出口導向型，經濟上依賴於國內那些向大型國際公司供應零部件的企業，而這些國際公司通常與中國進行貿易往來。

同時身兼歐洲議會議員的布林凱維丘婕認為，因為立陶宛是出口型經濟，「我們不會做出導致經濟戰的決定」，立陶宛政府對華政策「不專業」。

本周早些時候，立陶宛政府撥款600萬歐元幫助受影響的企業。但布林凱維丘婕表示，「政府將用人民納稅錢補償企業，民眾會因政府考慮不周的決定受到傷害。」

立陶宛政府對華政策多次受到其國內輿論批判，中國大陸外交部發言人趙立堅針對陸媒提問時回應說，立陶宛國內有識之士對立陶宛政府和有關政客在對華關係上的不理智言行不斷提出尖銳批評。立陶宛政府和有關政客應當多傾聽國內理性聲音，從國家和人民的根本利益出發，不再充當馬前卒，為個別大國火中取栗。