在人際關係中，大家總喜歡透過觀察別人的言行舉止，來評斷對方的智慧與修養，不過眼見卻不見得為憑，一個人聰明與否不能光看表面，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，看起來似乎有點笨，但他們只是懶得動腦，實際上很精明。

▍雙魚座

雙魚座的人其實不笨，只是單純想要依賴別人，除了自己可以少操心，最重要的是他們非常享受被呵護的滋味，所以才會裝作一副無知嘴臉，讓別人幫自己出頭。

▍水瓶座

水瓶座其實很聰明，他們洞視一切、看透事情的本質，所以不會太辛苦追求世人所謂的「成功」，日子過得十分佛系，他們認為，一切因緣而生，萬般不由人，所以不是會想太多的人。

▍射手座

射手座是一個今朝有酒今朝醉的人，從不會多想明天的事，但其實他們一點也不笨，很多道理看得透徹，只是因為想簡單的過日子，所以不會考慮太多、將事情複雜化，寧願享受慵懶時光，也不會耗費心力去想些有的沒的。