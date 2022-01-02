繼台北市中正區某防疫旅館爆發三例個案後，今又傳出中山區某旅館疑似有群聚感染，個案17181與隔壁房的案16941相繼確診。對此，台北市副市長黃珊珊說，北市下周會公告，員工接種疫苗間隔屆滿，時間到了要打滿第三劑，如果沒有打滿第三劑，市府考慮開罰。

黃珊珊指說明，北市對防疫旅館每月稽查，清查北市所有防疫旅館，上周防疫旅館出狀況後加強巡查，用更嚴密方式要求教育訓練，督導所有員工落實SOP，尤其是乾淨區跟汙染區分離，減少傳播風險，這幾天跟空調機電專家，實地查核旅館通風設計，也發現硬體問題，會輔導防疫旅館改善，如果無法改善，就考慮不讓他收住檢疫旅客。

對於中山區某旅館疑似有群聚感染，黃珊珊指出，現在不排除任何可能性，可能是員工、動線等狀況，空調也是清查重點之一，的確是隔壁房，不排除任何可能性，也不做任何假設。

北市中正區某防疫旅館爆發三例個案，媒體詢問環境採檢狀況？黃珊珊表示，目前為止已經看過空調系統，硬體上有狀況，會進一步處理，環境採檢檢體還沒出來，如果有的話先做輔導改善，如果沒有改善，可能就不讓他們收住。

黃珊珊補充，防疫旅館風險比醫院還高，北市下周會公告，員工接種疫苗間隔屆滿，時間到了要打滿第三劑，如果沒有打滿第三劑，市府考慮開罰。