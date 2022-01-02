海協會會長張志軍於發表新年賀詞提到，始終堅守體現一個中國原則的「九二共識」，為兩岸關係發展明定規矩和底線，提供和平之鑰穩定之基，為以和平方式消除政治對立實現國家統一展現廣闊空間。

據國台辦網站消息，張志軍在新年賀詞指，陸方不動搖地維護一個中國原則和「九二共識」；貫徹以人民為中心的發展思想，秉持「兩岸一家親」理念，穩妥處理各類涉台突發事件和急難救助事項，盡心竭力為兩岸同胞排憂解難；保持與台灣各界聯繫，展開多種形式的互動溝通，團結廣大台灣同胞繼續深化兩岸交流合作，為維護兩岸交流合作發揮應有作用。

張志軍說，「九二共識」，為兩岸關係發展明定規矩和底線，提供和平之鑰穩定之基，為以和平方式消除政治對立實現國家統一展現廣闊空間。任何挑戰「九二共識」、背棄一個中國的行徑，都是對兩岸和平的挑釁、對同胞福祉的損害，必將積薪候燎，自食其果。