新的一年到來，中共中央台辦、大陸國台辦主任劉結一發表新年談話，他指，無論台海形勢如何風雲變幻，時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，「統一後，台灣將真正永保太平，經濟更加發展，文化更加繁榮，社會更加和諧，民生更加改善，在國際上更加安全、更有尊嚴」。

新華社報導，劉結一在2022年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《共擔民族大義 共享盛世榮光》的新年寄語，向台灣同胞致以新年祝福和問候。

劉結一表示，「無論台海形勢如何風雲變幻，時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，祖國完全統一的歷史車輪滾滾向前，任何人、任何勢力都無法阻擋。台灣前途和同胞福祉系於祖國統一」。

他說，兩岸優勢互補、融合發展，將為台灣經濟發展在「大循環」和「雙循環」中開辟廣闊前景，「台灣社會再也不受統獨紛擾，可以聚焦民生福祉，為老百姓多辦好事、解難事、幹實事」。

劉結一指出，「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是台灣同胞利益福祉的最大威脅」，任何謀獨行徑和外部勢力干涉企圖，絕不可能得逞。

劉結一表示，過去的一年，儘管有新冠肺炎疫情影響和民進黨干擾阻撓，兩岸各領域交流仍然蓬勃開展，同胞交往合作廣泛密切。眾多台胞踴躍參與各項交流活動，展現期盼兩岸走近走親的強烈心聲，我們秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先與台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台灣同胞辦實事做好事的舉措不會變。

他稱，歡迎廣大台灣同胞把握時代機遇，積極投身兩岸交流合作，踴躍來大陸追夢築夢圓夢，共同譜寫兩岸融合發展的新篇章。