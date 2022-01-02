南韓政府日前宣布將特赦因收賄、濫用職權而入獄的前總統朴槿惠，讓前總統陳水扁特赦議題再度被討論。不過台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，阿扁何時會被特赦？「天知道。比較確定的反而是：不會在蔡英文任內」。

南韓總統大選今年3月登場，南韓法務部日前表示，將特赦朴槿惠，盼藉此克服社會的分裂，促進全國的對話與團結。前副總統呂秀蓮隨後也發出聲明，呼籲蔡英文總統能夠赦扁。

對此，游盈隆表示，6年前，馬前總統釋放阿扁總統，保外就醫；6年後的今天，現任總統蔡英文仍馬規蔡隨，繼續讓他保外就醫，定期向中監報備。

他說，台灣有多少老人家臨終時還在問：「阿扁什麼時候會被放出來？」，走的時候，心中留下一個大問號，「我年邁的母親就是這樣」。

游盈隆感慨，阿扁何時會被特赦？天知道。比較確定的反而是：不會在蔡英文任內。他也重申，「政治不能自外於人性」「好政治總是源自於人性光明面」。