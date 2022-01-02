花蓮市美崙溪畔部分設施因0206地震損壞，花蓮縣府積極修繕，預估在春節前完工。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市美崙溪畔位在米崙斷層上，原本的堤防與自行車道因花蓮0206地震損毀，縣府日前利用震災善款修繕，將自行車道與人行道分開並綠美化，預計在農曆春節前完工，盼能提供民眾休閒遊憩的好去處，另也將在下游區保留植栽，作為台灣瀕絕保育類「台灣狐蝠」棲地。

美崙溪有自然蜿蜒的河道，溪畔綠地生態豐富，風景秀麗，溪邊的自行車道除了是居民休憩運動好所在外，也常吸引許多遊客騎單車飽覽沿途風光。

縣府建設處長鄧子榆說，美崙溪位於米崙斷層周邊，0206地震後，設施零星損壞，範圍很大，雖不影響安全，卻影響美觀，因此利用震災善款及相關經費近1100萬元，針對細微地方修繕，同時也將自行車道與人行道分開，以免行人、車爭道。

縣設處指出，美崙溪周邊改善工程包括既有欄杆修繕、瀝青混凝土鋪面、堤下自行車改善、堤頂花台修繕、既有堤防樓梯新增扶手、堤頂座椅修繕及堤下人行步道改善。兩鐵自行車道自萬壽抽水站往出海口，位於美崙溪高灘地內，屬河川行水區，平時可作為民眾休閒運動場域，在颱風暴雨期間禁止進入。

建設處另提到，2018年起進行美崙溪周邊水環境建設規畫，利用兩岸平緩高灘地增加居民休憩空間外，同時考量下游區有珍稀的台灣瀕絕保育類台灣狐蝠蹤跡，經生態專家建議，保留植栽作為棲地，並種植狐蝠的愛吃的植物如稜果榕、水同木等，盼能替生態保育貢獻一份心力。

花蓮縣長徐榛蔚日前也前往美崙溪畔視察，鉅細靡遺針對工程提出相關建議，期盼藉由系統性的專業規畫，提升堤頂整體休憩環境及安全，提供民眾完善的河濱運動休閒去處。