名間鄉茶樹種植面積與產量，均居全國之冠，不少農民從事有機栽培，其中，茶農余金炘更被茶業改良場聘為專家、國立中興大學的見習農場就設在他的茶園，他也樂於和茶農分享田間管理、製茶烘培技術，彼此切磋精進技藝。

余金炘說，從事有機栽培主要是為了自己的健康，還有家庭生活美滿，因為他不想讓孩子接手茶園後，還要擔心農藥的危害，更重要的是必須對得起自己的良心，也不能把祖先流傳下來的田地破壞掉，使用農藥、化學肥料是飲鴆止渴，地力和生態都會被摧毀。因此，他很樂於和茶農分享，茶農詢問茶樹有機栽培技術，他總是知無不言，言無不盡。

余金炘指出，茶樹發芽就可以製茶，等於樹葉變黃金，而且，只要茶樹健康根本不必使用藥物；根據他觀察研究，茶樹的根系如果深入地下40公分，樹高70公分而且植株強健，也不必澆水，他採用滴灌方式，每一滴水都能發揮效果，毫不浪費，克服缺水問題更節省成本。

昆蟲會危害茶樹生長，余金炘是捉蟲專家，他熟知昆蟲出沒的時間與誘捕方式，利用誘蛾燈捕昆蟲，晚上6到8點是夜盜蛾出沒的時候，晚上10點到凌晨2點，則是茶姬捲葉蛾交配的時機；他還飼養草蛉、螳螂等肉食性昆蟲，「以蟲吃蟲」降低蟲害。

余金炘指出，名間鄉日照充足、通風良好，最適合有機栽培茶樹，縣府農業處也大力推廣並提供各種協助，未來，希望能夠舉辦有機茶葉評鑑，提升有機茶的知名度，並且進行集團行銷，讓有機茶園可以永續經營。