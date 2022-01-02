蔡健雅元旦在Legacy舉辦演唱會。（Legacy提供）

蔡健雅元旦在Legacy，以演唱會主題Tanya’s Live《DEPART to RETURN》與樂迷見面，她身穿著浪漫又帥氣的白色澎袖洋裝登場，以新專輯《DEPART》中的〈Bluebirds〉拉開序幕。開場後對粉絲喊話「你們好酷！Happy new year！謝謝你們新年的第一天就獻給我了」蔡健雅笑稱「我很久沒跟人講話了，平時都是跟貓。」

她以不插電的樂隊編制，大膽割愛keyboard，以大小提琴、鼓、吉他、貝斯為編制，演出17首歌曲，她也分享去年一個人在家防疫的時光，坦承自己在獨處時挖出了好多回憶，本來很擔心要怎麼過生活，待在家裡的時光讓她變的很斜槓，甜點、麵包、植物、打毛衣，發現在家裡有好多好多的小事情可以娛樂自己，接著笑問樂迷「你們聽到我打毛衣是不是覺得很賢慧？」

蔡健雅重新編曲的〈空白格〉、〈當你離開的時候〉、〈Letting Go〉讓樂迷非常陶醉。她感性表示「自己實在很享受這個舞台，站在這裡感覺很安全，可以感受到樂迷們滿滿的愛。2022年是好棒的開始，謝謝你們讓我為你們歌唱。」她也向歌迷喊話：「愛自己，世界就會變得更好。」

演唱會壓軸播放新專輯中〈Om Tara〉的MV首播，蔡健雅感性分享：「去年的某一天，黃中平導演建議我拍攝自己的植物，有一天中平導演送了我一台相機，他鼓勵我應該把我的植物拍攝當作自己的作品，於是我們把拍攝融入專輯的其中一個作品之中。成為〈Om Tara〉的MV。」