富邦悍將3日將在新莊棒球場展開重訓營，扣除林7名自主訓練的球員外，共有50人會參加，另外全新教練團也會在明天首度全體亮相。

3天元旦連假即將結束，新年首個上班日，富邦也將展開重訓營，時間表也敲定，周一至周五於新莊棒球場訓練，一口氣練到月底，新任一軍總教練丘昌榮將領銜全體教練團出席。

去年季後富邦人事作出異動，領隊換成前台體大校長林華韋，副領隊除了原本的陳昭如外，另一人則是陳金鋒，他還兼任二軍總教練，另外還從中信兄弟延攬黃泰龍擔任首席教練、樂天桃猿的劉家豪擔任捕手教練，詹智堯則是球員兼教練，但新球季會以外野教練工作為主。

富邦表示，重訓營除了目前正在自主訓練的哲瑄、蔣智賢、林琨笙、高國輝、高國麟、林逸翔、郭俊麟等7名球員外，其餘球員都會參加，7人則會在1月最後一周加入球隊訓練。

明天開始的重訓營並未對外開放球迷進場，結束重訓營後，富邦將在農歷年後分流開訓，一軍在2月4日新莊開訓，二軍則是隔天在嘉義市立棒球場開訓，3月安排全體至南部打熱身賽。