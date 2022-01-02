有錢就是任性！全球運價狂飆讓海運業賺飽飽，陽明繼狂灑2000萬元，成為台北101大樓的跨年廣告贊助商，創下海運界先例後，再有驚人之舉，在高雄舉辦的台灣燈會會前會-跨年晚會，又見到大幅的陽明廣告，讓年終矮長榮一截的員工氣到大罵，「年終都花在這些地方了」、「亂花錢點燈、亂花錢贊助的公司。」

航運三雄長榮、陽明及萬海受惠於疫情期間全球貨物量暴增，引發缺櫃、缺船及塞港等供應鏈失衡問題，推升運價不斷攀高，陽明前3季稅後盈餘為1098.87億元，每股盈餘達32.73元，優於長榮的30.27元及萬海的28.37 元，居航運股之冠。

航運市場景氣大好，船公司現金滿手，花錢也毫不手軟，陽明這回「擊敗長榮」，成為台北101大樓跨年的廣告贊助商，從去年12月10日起至元月9日，每天晚上7至9點可以看到陽明的廣告，不只花錢的手筆超越長榮，更創下海運業界難以超越記錄。

事實上，陽明今年狂賺千億，毫不掩飾「想用力花錢」的作為，先前就傳出陽明有意將總部遷回台北，9月底即公告辦公大樓購置徵求案，並提出未來總部有8大條件，包括售價不高於100億、位於台北市、符合建築法規及獨棟商辦等，但後來因內外反彈聲浪太大，外界認為陽明應該先考慮船舶汰換，終至此案胎死腹中。

至於買台北101大樓外牆廣告，也有海運業界人士不解，「是說船運打廣告是可以幹嘛...普通人看到買貨櫃運嗎」、「陽明曝光率增加是能幹嘛？？？ 他又沒賣消費性產品」，也有股東抨擊「賺錢就拿去搞一堆有的沒的」，「有錢就是任性」。

這回陽明又大手筆贊助高雄跨年，更讓外界費解，揶揄「北有101、南有高雄跨年，全台滿滿的陽明海運」，也有前一天剛得知長榮發40個月年終、自己卻只有8個月的員工大嘆，「公司都在亂搞，錢都亂花」，「有錢買廣告、沒錢發年終」。