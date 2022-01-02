台中市北區今（2）早發生1間滷味店氣爆，巷口監視器拍下恐怖氣爆瞬間，當時滷味店旁就站著2名員警，當時店內突然發出巨響，大量粉塵與物品隨即從店內炸出，嚇得員警趕緊抱頭微蹲，店內隨即引發火勢，員警則趕緊救出遭燒傷昏迷的老闆娘；警方初步研判為瓦斯桶氣爆，起火原因仍待後續調查。

氣爆當下影片曝光，當時滷味店旁就站著2名員警，爆炸瞬間店內炸出大量粉塵與物體，員警也被嚇到趕緊抱頭蹲下，之後店內就開始冒出火勢，員警也趕緊到店內抬出遭燒傷昏迷的女老闆；女老闆經送醫後確認為全身20％燒燙傷，全案疑似因女老闆準備擺攤時用瓦斯不慎導致氣爆。

滷味店氣爆炸出巨量粉塵 2警抱頭嚇傻 女屋主20%燒傷

台中1間滷味店氣爆，巷口監視器拍下恐怖氣爆瞬間，當時滷味店旁就站著2名員警，當時店內突然發出巨響，大量粉塵與物品隨即從店內炸出。（警方提供）

台中市消防局指出，在今天上午8點多獲報，北區梅亭街永興街口的某滷味攤傳出爆炸聲，火苗竄出，消防隊員趕抵，救出1名女性傷者，確認為該店女老闆，約近20％燒燙傷，疑瓦斯桶氣爆，起火原因仍待後續調查。

警方獲報於現場協助交管及維護交通秩序，現場已由消防局人員積極搶救中，市警第二分局獲報後，立即調度永興所、育才所等警力於現場支援交管，維護現場秩序。永興所警員陳柏銘、吳紀宏巡邏經過，發現氣爆發生時立即通報119，並第一時間衝入店內協助傷患送醫。