「論文門」爭議持續延燒，資深媒體人彭文正近日證實，海外獨派要在美國報紙買半版以上廣告，把「論文門」、蔡英文不得人心的事，全部登在紐約時報。對此，台北市議員侯漢廷直言，蔡英文的論文確實是大有問題的，早在2016年國民黨就有人去函英國倫敦政經學院要求調閱蔡英文的博士論文。當時倫敦政經學院回函指出，從來沒有收到蔡英文的論文，這是很奇怪的事情。

侯漢廷1日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，其實不僅彭文正等人對論文有疑慮，早在2016年國民黨就有人去函英國倫敦政經學院要求調閱蔡英文的博士論文。當時倫敦政經學院回函指出，從來沒有收到蔡英文的論文，而稱有很多人來函詢問，但校方沒有收到就是沒有收到，不要再問了，這實在是很奇怪的事情。

侯漢廷直言，既然論文遺失，怎麼會三個地方這麼剛好遺失？又論文們追查團隊，還查到蔡英文1983年、1984既沒有交註冊費，也沒有口試紀錄，也沒有指導教授，且論文也沒送到圖書館紀錄，修業表上後半段這些都沒有紀錄，因此，後來才會發現補發的鋼印也有問題，因此獨派的質疑是有其根據和立論基礎的。

最後，談及教育部封存蔡英文論文至2049年，侯漢廷認為，封存這麼久根本沒必要，這樣的手法無疑證明了民進黨和蔡英文的最大心虛。