台股喜迎2022年開紅盤，隨外資陸續結束耶誕假期歸隊，有望突破過去一周的低量，新春成交量能重新加溫後，資金活水鎖定技術領先、市占高、內含價值提升等選股大原則，統整外資觀點，台積電（2330）、聯發科（2454）等十大優選股將開啟機構法人布局虎年的虎虎生風行情。

放眼2022年虎年投資格局，匯豐證券近期才定調，隨新冠肺炎疫情嚴重度逐漸降低，將回歸疫情前既有秩序，建議旗下投資者必須轉採「從頭開始」的積極投資策略。

綜觀外資圈對台股個股基本面研究，2022年看好度最高的布局共識度集中在：台積電、聯發科、環球晶、聯電、儒鴻、台光電、玉晶光、廣達、中信金、緯穎。不難發現，幾乎仍是電子股的天下，尤其半導體是重中之重；傳產以儒鴻獲取最大共識，金融股則以中信金為獲青睞代表。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，隨年底土洋資金同步回補，顯見法人押寶2022年新春行情有一定信心，可以持續觀察，當國際資金回補台股，對於資金面應有相當大助益。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，重要企業法說陸續於元月登場，維持對半導體產業正面看法，預期晶圓代工供不應求延續至2022年上半年，第一季半導體產業很可能淡季不淡。

IC設計龍頭聯發科推出天璣9000高階應用處理器晶片，為首款採用台積電4奈米製程與Arm v9架構核心，內外資研究機構均看好可望取得更多高階旗艦機市占率，其股價在封關前連日驚驚漲，甚至觸及1200元新天價。

晶圓代工二哥聯電2021年10與11月營收接連創歷史新高，在產能仍供不應求及漲價效應持續下，法人看好12月營收仍可維持190～195億元高水位，推升第四季營收增為580.93億元、季增3.9％，接近法說展望高標。