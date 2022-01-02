水資源、海洋生態和企業經營很有距離，海洋污染來源之一的航運業近期才被盯上，部份業者倡議綠色航道、兼顧減碳目的。法國巴黎銀行預計在2025年前，投入10億歐元協助客戶進行生態轉型，並利用新發行的「藍色經濟基金」直接投資藍色經濟，特別把資金注入新創團，包括集團內部的新創加速器，以及永續海洋聯盟等外部組織成立的新創公司。

CSRone永續智庫指出，由於氣候變遷、海洋和淡水系統的退化，加上人為廢水的汙染，加劇全球的水問題，水太多、水太少、水太髒等，伴隨而來颶風、洪水、乾旱、野火等，對市場、企業經營都帶來影響，包括升高企業的營運成本。以台灣為例，2021年上半年歷經56年來最嚴重的乾旱，缺水造成新台幣80億元農業損失，許多水庫蓄水量創新低影響電力供應，連帶導致半導體業面臨缺電，「水資源應該被列入氣候策略中最優先處理的議題，重要性甚至超過淨零目標。」

海洋生態、水資源問題早就存在，法國巴黎銀行回顧2010年以來，總計為8個海洋保護和生物多樣性研究項目，提供了563萬歐元的資助。2021年初開始的Act for Ocean計畫，與潔淨海洋基金（Pure Ocean Fund）合作，支持海洋生物多樣性相關創新專案，即是實際作法之一。銀行端亦擴展到與其他利害關係人的互動，如企業客戶、其他金融參與者，鼓勵大家一起落實，如簽署了船舶融資全球框架波賽頓準則（Poseidon Principles）。

對於水資源問題，企業若持續「不採取行動」，CSRone永續智庫引用非營利組織CDP的分析，認為企業將會多付出5倍以上的財務成本代價；相對地，若企業積極發展與水資源相關的創新轉型，則商機可高達7.1兆美元。

CDP並呼籲，企業應該超前部署，制定具有韌性或能創造新商機的「水資源安全」（water-secure）策略。將有利於企業大力脫碳。企業也應參考標竿企業案例，正視「廢水」用於再生能源的潛力。