台中市第二選區立委補選倒數黃金周，蔡英文總統下午將南下替黨籍候選人林靜儀站台時表示，這場選戰不只是她一個人在拚，民進黨及隊友基進黨也都全力出擊，「我們就是要贏，團結挺靜儀，靜儀一定贏」。

蔡英文指出，週日就要投票了，看到那麼多熱情支持者，林靜儀也感受到大家的支持，選情目前很緊張，林靜儀很拚，從2021跑到2022，這場選戰不只是她一個人在拚，民進黨及隊友基進黨也都全力出擊，大家要做她的分身，幫她掃街站路口，我們的目標很清楚，我們就是要贏，團結挺靜儀，靜儀一定贏。

蔡英文說，林靜儀是醫生接生過7000多個小孩，大家很好奇，一個這麼熱心傑出的醫生為何會走入政治，是因為她（蔡英文）的關係。2014年，她是民進黨的主席，聽到林靜儀的名聲，就請她來做民進黨婦女部主任，現在外界攻擊她不溫柔，林靜儀當醫生當立委，對沒有權力的人，對受了痛苦的人，她一定很溫柔。

蔡英文表示，但是台灣需要她時，人民需要她仗義執言時，她一定是最勇敢、強悍的那一個，林靜儀很會做事，當立委時無論是專業或能力都受到肯定，她做事情最認真，卸任時，我拜託她做無任所大使，替台灣拚外交，她馬上答應，疫情期間無法出國，她每周都視訊會議，日夜顛倒為了要讓世界看到台灣，讓台灣走出去。

蔡英文說，林靜儀身為台中人，對故鄉有使命，拜託她參選馬上答應，希望大家好好拚一次，讓林靜儀補選成功，這次補選不只對台中很重要，對台灣很重要，台灣的政治文化要改變，下周補選要如何選擇就是一個關鍵。

蔡英文指出，國會議員應要思考怎樣讓國家經濟更好，不是整天想著自己的經濟更好，這次補選還有一個重要意義，就是不要讓台灣亂下去，過去2年有人為了政治輸贏，選輸不甘願，為了要報復到處點火，發動惡意罷免，下周補選同一天還發動林昶佐罷免投票，惡質罷免的政治文化，我們不能接受。