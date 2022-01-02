儀表板上的每一個符號你都看得懂嗎？當某些燈號亮起提醒時，若沒有適當處置恐釀成危險。一名網友表示，很多人都看不懂汽機車儀表板上的「水母」符號，甚至就這樣整天一直亮著，讓他覺得很崩潰，並釣出不少苦主表示超有感，直呼「一路亮著代表是三寶」。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張遠光燈未關提示的照片表示，當汽機車上有這種符號出現時，一定有很多人看不懂它的意思，所以才會一直讓它亮著，從圖中可見，這個符號看起來很像一隻小水母，閃著藍色亮光。

貼文一出引起廣大迴響，瞬間有上千人按讚，網友紛紛回應「慧星要撞汽車了，請車主加速逃離」、「打開這個的一定會下地獄」、「這個在視線清楚沒下雨的晚上一路亮著，代表是三寶」、「三寶正常發揮」、「三寶以為這才是開燈」。

不少在路上有遇過相同經驗的苦主無奈表示，有很多人特愛開遠光燈，以為這樣比較安全，而且「歸剛欸(開整天)」、「路上開車，十台中就會遇到兩、三台在開遠燈的」，還有駕駛停紅燈的時候，因為後面的機車開遠燈在跟旁邊的聊天，以致遠光燈從後照鏡直射他的眼睛，讓他崩潰。

根據車輛燈光使用規則，僅准許超車時，以變換燈光的方式閃爍一次，平常於夜間會車，或同車道前方100公尺內有車輛行駛時，則應使用近光燈。