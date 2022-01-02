對於總統府元旦升旗典禮，畫面出現五位宣稱是阿美族男性服飾，在出場的時候背景音樂則剛好來到高山青一事，「原住民族青年陣線」認為已涉及「文化挪用」，要求總統府應出面負責道歉。

「原住民族青年陣線」在臉書指出，2022的第一天，總統府元旦升旗典禮由五大醫事團體擔任規劃演出，其中「幸福台灣子」的段落中，畫面出現五位明顯穿著戲服公司租來的、宣稱是阿美族男性服飾的錯誤服裝，在出場的時候背景音樂則剛好來到高山青以及一段虛詞哼唱。

「原住民族青年陣線」認為，這又是一個企圖展現族群大融合的橋段，但無論是租來的錯誤戲服、或是使用經典刻板印象歌曲高山青，都是非常不適當的選擇。尤其是，目前的總統府有一位阿美族身分的 總統府發言人 Kolas Yotaka，卻仍看到這樣「文化挪用」的狀況，在府方的活動場合上發生，令人遺憾。

「原住民族青年陣線」質疑，在蔡英文以國家元首身分向原住民族道歉後的五年，又再次看見國家級場合上，扭曲原住民族文化、挪用原住民族服飾元素，片面塑造族群刻板印象的展演，不禁要感嘆：國家呼籲同島一命時，原住民在哪裡？

「原住民族青年陣線」強調，並不反對在正式場合公開展演原住民族文化，也樂意看見展演透過不同形式帶動內容創新，不過這並不代表願意吞下「文化挪用」的低劣展演，也不代表應該被國家排除於展演決策機制之外——而這正是2016年政府承諾過原住民族的政策內容——保障原住民族文化與媒體權，消除對原住民族一切形式不平等，實現對等尊重的地位。

「原住民族青年陣線」訴求：一，總統府應出面負責道歉而非卸責於承辦單位；二，嚴正要求相關服飾出租公司不得繼續消費販售錯誤的原民服飾文化；三，總統府公部門應積極建立與原住民族諮詢合作之機制避免文化挪用再現；四，拒絕文化挪用政府應加強族群文化敏感度尊重文化主體性；五，政府應確實規劃並逐步實踐族群主流化工程，推動族群影響評估、族群意識培力及建構族群友善環境。