JR紀言愷在青春校園劇《機智校園生活》飾演體育老師。（LiTV、TVBS提供）

JR紀言愷在《機智校園生活》飾演體育老師，與學生演員們打成一片。（LiTV、TVBS提供）

外型陽光的JR紀言愷演出青春校園長篇劇《機智校園生活》，戲裡飾演體育老師的他，日前接受LiTV線上影視專訪，聊到學生時期印象最深刻的回憶，他坦言曾做過一件相當嚴重的「漏氣事件」，「小時候跟同學不懂事，曾相約到停車場偷放老師的輪胎氣！當初沒想那麼多，就覺得用壓的（漏氣）會有聲音，很好玩，放完才知道這樣車會不能開。」儘管這不好的行為獲得老師寬容原諒，但JR仍深深自責至今：「當時有專程買花跟老師道歉。」，而他也再次呼籲大家，絕不可因一時玩心做出如此危險行徑。

JR在《機智校園生活》裡飾演運動神經發達，但卻母胎單身30多年的籃球教練，現實生活中，擔任過熱舞社社長的他可是個萬人迷，當逼問學生時期到底收過多少學姊、學妹的告白情書，他帶著靦腆誠實的對LiTV說：「我講不出數字啊！講很多好像很臭屁，但應該有個2、30封以上吧！」，一旁工作人員表示要把整段訪問交給「紀太太」過目，瞭解一下狀況時，JR趕緊展現超強求生速改口：「啊！是 2、30封的耶誕卡片啦！」他也自曝「登大人」的初吻時機點是「幼稚園中班」，「當時扮家家酒和女同學演夫妻，因『角色需要』就親了一次！小朋友不要亂學！這真的是因為『角色需要』啊！」

因拍戲恐無法長時間陪伴2歲女兒「小麥芽」，JR聊起愛女寵溺之情溢於言表，「我必須要講，有時候一、兩個禮拜因拍戲都在忙，她會的技能就沒經歷到了，所以再晚我還是會跟她踢踢球、玩一下！他們成長是無價的！」但話鋒一轉，當被問到超嚴肅「是否同意寶貝女兒」未來高中即可談戀愛？面對「小麥芽」的問題，JR開出條件：「爸爸絕對支持妳的想法，我不會制止，但先把男朋友帶回家給我看！讓我看看他的一切條件，爸爸是最低標，沒有比我好的都不行！」

新劇裡暗戀周曉涵飾演的老師伍佳麗，其實少年時期，也有一位女神級老師令JR紀言愷念念不忘，「是我們國中的英文老師，有點像凌凌（鄭芯恩飾）那種，就是漂漂亮亮的、長頭髮，走路會自帶光，頭髮也會吹的那感覺。每次上英文課就會很開心。」