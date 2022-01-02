前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰宣布退出國民黨後，還表態力挺台中立委補選的民進黨候選人林靜儀，引起各界關注。國民黨台北市議員徐巧芯透露，于北辰離開國民黨，是和沒繳黨費有關；同時，她還翻出林靜儀過去關於統獨的言論，並質疑為何于北辰要支持林靜儀。

徐巧芯今天(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，于北辰最早說退黨原因是黨部把他停權，所以才憤而退黨，「可當下我覺得怪怪的，因為黨部沒開除他」。

徐巧芯發現，自己查證後國民黨從來沒把于北辰停權，「一定要嚴正澄清」，是因為他沒有繳黨費，還有人打電話提醒他沒繳黨費是會被停權，所有的國民黨員沒繳黨費被開除天經地義，以前甚至出現有人因為沒繳黨費，競選市議員無法提名，而于北辰後來也改口。

徐巧芯指出，去年于北辰遞交退黨申請書時，當下市黨部主委和書記都有出面慰留，不僅慰留，也有打電話給他太太，不是只有蔡、蘇關心他，桃園市黨部對于北辰非常關心。如果真的遭受人身威脅，徐巧芯建議應報警，「就算我們出來講，沒辦法解決問題」。

對於于北辰說國民黨變了，徐巧芯直言，「自詡為中華民國派的您，知不知道林靜儀擔任蔡英文發言人時，曾說如果在台灣，任何支持統一的人就是叛國」。徐巧芯更說，在中華民國，不論是支持台獨還是統一，都有思想自由，但林靜儀認為，你只要想到、心理面有這個念頭，就是背叛中華民國，這樣的價值是于將軍堅持的中華民國價值嗎？