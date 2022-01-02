浙江省2日召開防疫記者會通報，此次寧波市北侖區發生的疫情三大特點：一、疫情高度集中在寧波北侖區申洲公司，浙江全省其他區域暫未發現陽性感染者，目前溯源工作正在持續進行中。

二、經該省市疾控部門對首發病例基因定序，屬Delta變異株AY.57進化分支，可以排除與近期杭州、寧波、紹興三地疫情的關聯性，為一起獨立疫情。三、除了首發病例為因其他疾病擬住院發現以外，其餘病例都是在封控區內主動篩查發現，活動軌跡由當地予以公布。

大陸央視報導，在疫情發生後，當地相關單位為了保障寧波舟山港北侖區域各港區貨櫃車正常通行，第一時間協調部署北侖、霞浦、柴橋、郭巨、穿山五個高速路口，開闢貨櫃車輛進港的綠色通道，制定專用通行證登記請領辦法，對符合條件的貨櫃車駕駛人發放專用通行證，目前已累計發放3千張，形成通道閉環管控，保障港口集卡運輸通道暢通。

1月1日全天，浙江省報告新增本土確診病例7例，均在寧波北侖區。2日零時至下午3時，報告新增本土確診病例3例，均在寧波北侖區。