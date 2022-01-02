高雄市議員李雅靜踢爆，鳳山區一處巷弄8米道路遭建商框地、縮減成5米，壓縮當地居民行車、消防救護安全，李雅靜質疑市府拿建商贊助款、漠視不管。工務局澄清，該路段原本就屬5米都市計畫道路，未來還會協商增加為7米寬。

日前鳳山區三誠路60巷21弄有里民向李雅靜陳情，該處巷弄有建商規劃新建案，土地範圍壓縮到原本的8米道路至5米，擔心危及到救災、救護車輛的暢行。李雅靜表示，接獲陳情後立即邀請市府相關部門及建商進行協商，希望維持現有設計，但建商態度強硬，以私人土地為由堅持不願退讓。

李雅靜指出，高雄市政府近來頻向國營事業、民間企業募款，建商也是募款對象，但各家建商近期在高雄大量推案，頻頻與公眾利益發生衝突，「請問高雄市政府要站在哪邊？」李雅靜還酸市府「吃人嘴軟、拿人手短，市民嘗苦果 」。

工務局表示，依據1970年「高雄臨海特定區計畫」及1989年「變更臨海特定區計畫第一次通盤檢討暨第一期公共設施保留地專案通盤檢討案」，鳳山區三誠路60巷21弄由5米綠帶變更為5米都市計畫道路，現行柏油鋪面範圍為涵蓋計畫道路及三誠路60巷21弄2至34號法定空地，此法定空地非屬巷道範疇。

工務局指出，此案如認定該巷弄為現有巷道，三誠路60巷21弄2至24號領有1977年建照的雙號約11戶，未來拆除重建均需依現有巷道邊界線退縮建築，且位於現有道路的土地不得計入法定空地，會嚴重影響這些住戶權益。為維護公眾通行權益及消防救災必要，已協議開發土地所有權人基地退縮2公尺建築，退縮部分由所有權人切結淨空供通行使用，預計道路寬度將達7米。