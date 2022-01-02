東螺溪畔每年冬天都可見的候鳥小辮鴴已突破150隻。（湖埔社大提供／謝瓊雲彰化傳真）

美麗的彩鷸已成東螺溪畔常客，圖為母鳥。（湖埔社大提供／謝瓊雲彰化傳真）

東螺溪畔每年冬天都可見的候鳥反嘴鴴數量已破百。（湖埔社大提供／謝瓊雲彰化傳真）

東螺溪畔每年冬天都可見的候鳥高蹺鴴數量也破百。（湖埔社大提供／謝瓊雲彰化傳真）

東螺溪是彰化母親之河，近年縣府積極攜手民間整治復育，擺脫汙名；湖埔社大過去7年來年年觀測留鳥、候鳥，發現種類與數量都逐年增加，大批的中白鷺、大白鷺族群十分壯觀，可望成為冬季新興賞鳥天堂。（湖埔社大提供／謝瓊雲彰化傳真）

東螺溪是彰化母親之河，近年縣府積極攜手民間整治復育，擺脫汙名；湖埔社大過去7年來年年觀測留鳥、候鳥，發現種類與數量都逐年增加，可望成為冬季新興賞鳥天堂。（湖埔社大提供／謝瓊雲彰化傳真）

被稱為彰化母親河的東螺溪，近年在官方與民間協力下，積極擺脫惡臭汙名；湖埔社大過去7年來觀測東螺溪畔野鳥，發現在種類、數量上都有逐年增加的趨勢，去年觀測到的留鳥、候鳥數量破紀錄，比前年增加2成2以上，顯見復育有成。

湖埔社大專案經理謝文猷是知名的生態攝影家，年年統計紀錄東螺溪畔野鳥種類、數量，欣喜發現台灣不常見的冬季候鳥大白鷺、花嘴鴨和保育類留鳥松雀鷹，竟也在東螺溪現蹤。

謝文猷表示，前年東螺溪埔鹽─溪湖段，總共觀測到3461隻次野鳥，今年則以溪湖橋為中心點方圓3公里內，即溪湖小火車鐵橋至埔鹽天盛橋間的調查樣區，觀測到4255隻次，鳥種多達53種，新增野鴨、小青足鷸、松雀鷹、大冠鷲、彩鷸等鳥種。

每年冬天都可見的候鳥小辮鴴已突破150隻，高蹺鴴、反嘴鴴也紛紛破百，中白鷺群體更大幅增加；白冠雞及池鷺都穩定來報到，甚至連鳳頭蒼鷹、黑翅鳶都來到溪畔樹梢築巢。

他說，東螺溪畔春夏之際有木棉花道，冬季枯水期則提供候鳥絕佳的覓食與棲息環境；近年上游畜牧業減廢有成，河川不再優養化，周邊農地休耕減少用藥等人為干擾，有更多魚類可供野鳥捕食，未來將有更多候鳥來此度冬，可望成為新興賞鳥勝地。

根據近年觀測結果，湖埔社大也選出黑翅鳶、彩鷸、反嘴鴴、小辮鴴、水雉為東螺溪5大代表性野鳥。

社大執行長林淑玲指出，湖埔社大在東螺溪旁成立教育休閒園區，以東螺溪為師進行各種生態環境教育課程，去年更主動加入縣府水環境藍圖計畫，招募志工隊展開東螺溪護溪行動會，以實際行動揪出不法濫倒、偷排。

林淑玲說，鳥類是生態環境指標，7年前首度觀測野鳥時數量約僅2000隻次，如今數量倍增，東螺溪整治復育成效讓志工們振奮，社大也設計一系列冬遊小旅行，結合生態、賞鳥和社區文化，期盼東螺溪能成為賞鳥勝地、候鳥天堂。