感冒伴隨而來的咳嗽、流鼻涕，讓人相當難受，尤其近期受到冷氣團來襲，民眾稍不留意就會被寒氣入侵，對此，台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮在臉書粉專PO文指出，感冒有兩種，應對方式大不同，千萬不可不慎！

樓中亮表示，感冒又分為「風寒感冒」及「風熱感冒」，前者是受風或天氣著涼引起；後者則跟病毒有關。風寒感冒較明顯的症狀為全身發冷、流透明鼻涕、無汗，民眾可以用5片薑搭配6個蔥白，加入2匙黑糖煮熱水喝。

至於由病毒引起的風熱感冒，則會出現鼻塞、流黃鼻涕、紅龍痛癢、黏稠黃痰等症狀，因此比較不建議喝薑茶，可用野菊花、大青葉、魚腥草、淡竹葉各15克，接著加入3碗水，並煎煮至1碗水的份量，每日喝一劑。

樓中亮也分享了穴道按摩手法緩解鼻塞症狀：先用熱毛巾敷口鼻處30秒，雙手的大拇指或食指，按摩鼻翼兩側的迎香穴，左右各20下即可。

另外也可採用「薰鼻法」，取辛夷、蒼耳子、魚腥草各10克，加3片老薑，以1公升的水煮15分鐘後，鼻子靠近藥湯，薰約3至5分鐘，若無中藥材，也可用熱水的水蒸氣代替。

對大多數人而言，咳嗽都是伴隨著急性上呼吸道感染，這種咳嗽通常不會超過3星期，一旦感冒痊癒，咳嗽也會漸漸改善。不過如果咳嗽超過3星期以上，即為慢性咳嗽，可飲用「百合款冬花飲」緩解咳嗽，若咳嗽超過2個月以上時，應至醫院詳細檢查。

▍百合款冬花飲

材料：百合30至60克、款冬花10至15克。

做法：將材料放入鍋中，加1公升水，煮15分鐘後即可飲用。