台中二選區立委補選黃金周日，民進黨在沙鹿舉辦大型造勢活動，蔡英文總統等大咖站台力挺，國民黨候選人顏寬恒對此不以為然，他痛批「難道蔡總統是她林靜儀一個人的總統？不是我們台灣人民的總統？」

顏寬恒表示，民進黨總是找空降部隊，但對手對選民的願望有提出任何解方嗎？選輸了就離開、選贏了也看不到人。

他說，蔡英文總統還特地搭機來為林助選，難道蔡總統是她林靜儀一個人的總統？不是我們台灣人民的總統？對手府院黨、全媒體、全網路，可動用的資源都動用，對他們來說沒有行政中不中立的問題，只為搶回第二選區這席立委。

而針對名嘴范世平質疑顏寬恒過去對國民黨若即若離，顏寬恒反擊說，范世平與退役少將于北辰同為名嘴、都為了3000元通告費去參加特定政論節目，說的有些話出賣自己靈魂、違背自己原則；不論是藍是綠，一個政黨若沒有靈魂就好比名嘴沒有中心思想，不能讓人家尊重。

顏寬恒強調，國民黨民意代表內在的靈魂就是為民服務、在地服務，背負著鄉親的願望，他有的就只有鄉親的支持，能夠對在地負責，以後不管是反共、還是反綠共，永遠站在第一線。江啟臣則強調，台中在地團結建設家鄉，希望顏寬恒能到立法院合體。