街友爭風吃醋！懷疑對方與逗陣ㄟ有曖昧出手攻擊 路人見狀傻站一旁。

北市萬華火車站外去年12月發生2名街友互毆，其中1名年長的持剪刀攻擊對方，造成另1名街友頭部受傷，經送醫治療後並無大礙，警方根據監視器畫面將行凶街友帶回派出所，訊後因持利剪攻擊頭部，依殺人未遂送辦，檢察官聲押獲准。

62歲張姓與54歲張姓街友，兩人都以萬華火車站為家，白天外出打零工，晚上會返回車站附近休息，經常在一起喝酒，去年年底，62歲張懷疑與54歲張男與他「逗陣ㄟ」的女伴有曖昧，酒後找他理論，兩人因此大打出手。

年紀較長的張男12月4日深夜爭風吃醋互毆時，拿出隨身攜帶的利剪攻擊對方，54歲張男頭部兩處受傷，當場濺血，嚇得一旁路過民眾站一旁不知所措，直到兩人停手，才慢慢繞過糾紛地點。

警方獲報到場，見傷者頭部受傷，經醫院包紮縫針後並無大礙，並循線在萬華火車站附近逮捕行兇的張男，依殺人未遂罪送辦，案經檢察官複訊向法院聲押獲准。

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