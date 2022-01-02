印度軍方消息指出，印度空軍將於2月中在旁遮普邦一處基地完成首個S-400防空導彈團的部署，其最大探測範圍可達600公里，導彈最大攔截範圍為400公里，此一距離覆蓋了相當一部中國與巴基斯場的邊境地區。如果對方是具備隱形能力的目標，S-400的探測範圍還會再縮減。

《環球網》引述印度《經濟日報》報導說，購自俄羅斯S-40防空導彈系統的部署進程已經開始，印度軍方官員說：「導彈系統的各種關鍵部件及週邊設備正在運送到部署地點。」但是部署工作還需要6個星期，大約會在2月中完成。印度首個S-400防空導彈團部署完成後，其作戰範可以覆蓋部分與中國接壤的北部邊境以及與巴基斯坦接壤的邊境地區。

印度《報業托拉斯》（PTI）引述印度軍方官員的話報導，印度部署S-400防空系統的原則是使其能夠覆蓋印中、印巴邊境地區。目前與中巴接壤的印度西北部旁遮普邦面積約5.04萬平方公里，與巴基斯坦接壤的西部地區是查漠和克什米爾地區，與中國接壤的是東北方的喜馬偕爾郡。

陸媒指出，S-400防空系統配備了多種型號的雷達系統和防空導彈，對空探測最大距離理論上可以達到600公里，依照具體的導彈型號對空攔截範圍從數十公里到最大400公里不等。

陸媒認為，由於中印邊境地區多為高原山地，對印方部署與使用S-400防空系統造成很大的影響，如果面對的是隱形戰機，印軍S-400效能還將進一步縮減。（圖／新華社）

陸媒分析稱，由於中印邊境地區地勢高，且多為高原山地，而且從印度旁遮普邦到中國，中間還隔著喜馬偕爾郡，這些都給印方部署與使用S-400防空系統造成很大的影響。如果面對的是具備隱形能力的目標，例如殲-20戰機，印軍S-400的實際作戰範圍和效能還將進一步縮減。

俄印雙方是在2018年10月簽署5個團的S-400防空系統合同，金額達54.3億美元，俄中則於2015年達成採購協議，並從2018年開始交付。陸媒認為，共軍裝備S-400防空系統的時間較早，對S-400運作更為熟悉，「印度想在中印邊境地區炫耀S-400的威力，恐怕過於樂觀」。

但是，外界亦分析稱，印度購買的S-400含有射程達400公里的40N6導彈，這款導彈是在中共採購後才研發完成，因此中共購入的S-400系統射程最遠的只有48N6E3型導彈，其射程為250公里，在射程上與印度購入系統有相當差距。至於中共是否部署後再向俄羅斯購入新型40N6導彈，雙方至今都未發布相關消息。