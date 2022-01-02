「亞洲舞王」羅志祥和周揚青分手後，遭對方毀滅式爆料，導致形象及演藝事業跌落低谷，不過他2021年12月31日在花蓮跨年開唱，連續30分鐘勁歌熱舞high翻全場，被各界讚翻頗有「由黑翻紅」勢頭；「小豬」羅志祥在PTT雖也得到不少好評，但也有部分鄉民不以為然，酸說是這波「公關公司」操作得宜所致；雖有不少網友發文質疑，但底下留言仍許多人肯定羅志祥，認為「42歲那樣真的很強」、「屌打其他人」。

本次跨年全台各地晚會眾星雲集，但話題度最高的肯定是羅志祥，有網友在PTT上發文詢問「2022跨年最強藝人是誰？」引發網友熱烈討論，「曾沛慈和李千娜」、「魏如萱」、「天生歌姬A-Lin」、「理想混蛋唱得不錯」、「Faye無敵」、「如果要說男歌手裡面最強的，那就是羅志祥了」；隨後強力洗了幾波輿論風向：「沒人贏得過那個男人」、「唱跳歌手台灣最強無誤」、「只看羅志祥的，其他的我不知道」、「不用問了吧！肯定是羅志祥」。

但也有鄉民對這波「洗風向」不以為然，PTT八卦版（Gossiping）出現「應該沒有公關公司洗羅志祥跨年場風向吧?」、「祥祥有請公關公司嗎」、「有公關在洗還是大家真的原諒羅志祥了?」、「羅志祥復出表現好或公關操作？」、「祥祥復出是公關公司大戰嗎？」、「羅志祥 x 公關爆發 !?」等標題，看來對羅志祥「洗白」的輿論風向頗有疑慮。

有些鄉民認同這種疑慮表示：「台下明明就滿冷場的，就八卦一堆網軍在洗」、「洗成這樣，真的呵呵」、「真的靠其他人廢到笑襯托出來的」、「台灣人健忘啊、你以為民進黨怎贏的？」、「羅志祥這種人都可以洗白」、「一堆跟風被洗腦」、「笑死，這樣就洗白喔」、「只想學山下智久，其實一點都不行」、「公關救援起來，未來回大陸復出」。

但更多的留言卻仍是正面肯定：「說實在我本來是要看他笑話的，他這場太有誠意了」、「真的好看，前面都看到睡著了，看到羅才真的有跨年的感覺」、「原來我也是公關公司上班」、「賣力表演得到的稱讚」、「不比還好，一比實在差太多，大聯盟打1A」、「有吧，但表演的確有誠意」、「只看跨年就是屌打其他人啊」、「年輕人體力可能還輸吧」、「多人運動也沒犯罪」、「我覺得42歲那樣真的很強」，一片讚聲。

此外，PTT鄉民最愛嘴羅志祥的綽號，就是他那個電動小馬達的「亞洲空X王」，「空X」的關鍵字搜尋文章比「公關」，還有些人討論他的「空X」秒數是否被導播重製沒收。不論是否有所「公關」操作，以這次羅志祥緊接在王力宏事件後復出的反差效應，及「阿嬤落淚相挺」等正面加分來看，羅志祥登台這次無疑得到了「天使公關」加持。