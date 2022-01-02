從2021年打到2022年、總獎金480萬元的2021台豐公開賽2日在彰化台豐高爾夫俱樂部進行最終回合，領先7桿之多出發的李玠柏穩定出擊，打出平標準桿的71桿，四回合總桿低於標準桿11桿的273桿，並以5桿之差贏得冠軍及獎金台幣84萬元，拿下他今年台巡賽第五冠，這座冠軍也使他的台巡賽年度總獎金一舉超越王偉祥，躍居總獎金排名第一。

李玠柏2021年度賽季台巡賽的5勝，也超越詹世昌在2014年台巡賽創下4冠最多冠的紀錄，總獎金也超越400萬元，暫時達430萬元，是自2016年呂偉智以後，再創台巡總獎金排名首位的新高紀錄。

李玠柏賽後表示，很開心在新年的第一場賽事贏得冠軍，開始他新的一年；他並感謝台豐球場董事長林伯實，持續支持男子賽事，提供那麼好的場地，對參加國際賽的台灣選手是很好的歷練，「感謝我所有的贊助商與支持我替我加油的所有球友，以及父母後兩回合到場加油，很高興與他們分享我的喜悅與榮耀。」

台豐球場董事長林伯實在頒獎典禮致詞表示，這場具有意義的跨年賽事圓滿落幕，從2021年12月30到2022年1月2日這4天來都是難得的大好天氣，不過大家的成績卻不是很理想，主要原因是因新冠肺炎疫情關係，許多好手未能去打國外賽事，不大適應台豐球場的快速果嶺，不過還是很滿意大家都開開心心地打完了比賽，希望大家能繼續接受更多磨練，追求佳績，2022年的台豐公開賽總獎金將提高為600萬元，期待選手們加強球技，再來挑戰。

李玠柏拿下2021台豐公開賽冠軍，在最後一洞獲勝時握拳慶賀。（大會提供）