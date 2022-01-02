包偉銘（左起）、包小柏及包小松3兄弟。（鄧博仁攝）

包小柏於儀式開始前在靈堂裡忙進忙出，親自打點佈置。（鄧博仁攝）

包小松幫忙留意家祭現場情形。（鄧博仁攝）

包小柏的愛女包容因患罕見疾病去年12月20日病逝，得年22歲，2日下午2點於台北市立第2殯儀館至真2廳舉辦家祭，僅親友入場不對外開放；包小柏強忍白髮人送黑髮人悲慟，親自為女兒佈置靈堂、送孩子最後一程，家祭約莫進行1個多小時，結束前，包小柏與大哥包偉銘、二哥包小松緊緊相擁，3兄弟悲泣許久，場面哀戚。

包小柏今穿黑色短T內搭白色長袖，儀式全程都戴著墨鏡，似為遮掩連日來哭腫的雙眼，他於家祭開始前在靈堂裡忙進忙出，仔細打理佈置細節，家祭現場擺滿紫、白色系為主的蘭花及百合等花飾，莊淨素雅。

包偉銘及包小松於家祭開始前半小時低調入場且謝絕採訪，包小松看到媒體在場時面露驚訝，委婉表示：「不好意思我們家祭，今天都不受訪。」2人全程陪在包小柏身旁，幫忙留意現場情形。儀式一開始，靈堂2側螢幕播放包容生前彈奏鋼琴的美麗倩影，在場親友頻頻拭淚、泣不成聲，工作人員隨後關閉靈堂大門，不讓外界看到進行過程。

包小柏2019年12月曾為愛女捐骨髓，無奈最後移植失敗，陪女兒抗病2年多仍救不回孩子，悲喊「我失去了一生最愛」，令人不捨。包小柏的經紀人今低調表示，包小柏在家祭儀式上播放女兒生前的影片和音樂，但因悲傷過度而沒有致詞，希望用影片和大家分享女兒生前美好的回憶；包容於家祭結束後進行火化，至於靈位安置地點，經紀人不便透露，僅說包小柏因失去愛女已推掉近期所有工作，目前先讓他專心休息，待農曆過年後再討論之後工作規劃。