歌手周湯豪前(12月31)日擔任花蓮跨年演唱會倒數壓軸，超炸帥氣演出獲得滿堂彩；而跨年後的2022年一開始，他竟突然曬出摟著一名女子甜蜜倒數看煙火的背影照，並寫下：「HAPPY NEW YEAR，謝謝你的陪伴，照顧，支持，有你真好。」看似認愛宣言引發熱議，原來是與媽媽「比莉」王雪娥女士的合照，粉絲大讚：「每年都有這張照片好溫馨」，母子放閃好感情真愛無敵。

周湯豪昨(1)日在IG發文祝大家新年快樂「謝謝你的陪伴，照顧，支持，有你真好」，並標記媽媽「比莉」王雪娥（@billiethefashionkilla）帳號，只見兩人在寒冷的天氣緊緊相擁，一起看著天空璀璨的煙火；他感性寫道：「珍惜跟家人在一起的每一刻，感恩還能做自己想做的事，勇敢的活在當下，照顧你的靈魂，WISH YOU A GOOD LIFE」，濃厚的母子情溢於言表。

貼文一出網友熱烈回應：「嚇死我以為是女友，還好是比莉姐，放心了」，其實比莉也有在IG發文分享母子合照，並寫道：「什麼都不必說，年年如今日」；網友看到母子合照無不暖心大讚：「Wish u a good year」、「有家人的陪伴，新年更上一層樓」、「新年快樂，每年都有這張照片好溫馨」、「這擁抱好暖」、「NICK哥哥和比莉姊新年快樂」、「新年快樂～祝你2022越來越順利」、「新年快樂，昨晚演唱超炸」。

周湯豪在2021年12月31日的花蓮跨年晚會上，先以他贏得千萬點擊的嘻哈金曲《I GO》揭開序幕，緊接嗨唱《TURN UP》，引爆視覺與聽覺震撼，與8位舞者一字排開，炸翻全場。他也選唱自己監製拍攝MV的歌曲《NEED YOU》，最後一首則是全新自創單曲《愛上你算我賤》，讓台下歌迷聽得如痴如醉。