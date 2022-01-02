花旗最新報告指出，美國汽車業發展趨勢強勁，因此調高特斯拉、通用和福特等股票目標價，其中通用的調升幅度最高，為投資首選標的。

花旗分析師麥克利（Itay Michaeli）報告中表示：「我們不斷調升汽車業在2021年到2023年間每股獲利預測，以反應其第四季成長趨勢強勁，尤其以美國車業表現最突出。」

麥克利把特斯拉股價目標從236美元調高至262美元。雖然其近期召回47.5萬Model 3和Model S而影響短期獲利，但供需動能不斷改善仍足以提升長期獲利。他把其下一個會計年度每股獲利預測值從7.87美元調高至9.2美元。

特斯拉股價30日下跌0.8％收1077.08美元，2021年來大漲近50％。

FactSet調查顯示麥克利是目前華爾街把特斯拉評等列賣出的八位分析師之一，理由是股價估值太高而有高風險。他給的目標價遠低於華爾街平均861.41美元。

對於傳統車商，麥克利最看好通用，股票評等維持買進，目標價從90美元調高至96美元。通用股價30日上漲1.6％收58.13美元，2021年來大漲逾40％。

他看好通用持續受惠於其推出的新款卡車與電動車，和供需循環走向正面，把下一個會計年度每股獲利預測值從6.76美元調升至7.01美元。

通用12月中宣布其持股過半的自駕車新創公司Cruise執行長阿曼（Dan Ammann）離職而拖累股價下跌，但麥克利強調通用仍是其投資首選標的。

麥克利把福特目標價從20美元調升至23美元，以反映汽車業第四季強勁的發展趨勢和美國需求等利多。股價30日小跌0.4％收20.47美元，2021年來大漲約1.5倍。

他看好福特業績繼續成長，把下一個會計年度每股獲利預測值從1.9美元調升至2.01美元，維持中立評等不變。