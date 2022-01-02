無黨籍立委高金素梅1日在臉書指出，公投開票那個晚上，有一位「民進黨的政黨人士」在臉書上貼文：「為什麼在原住民部落永遠是與台灣主流民意站在對面？」高金素梅以500字回應，他們心中早已有預設的制式答案，「原住民部落大多在偏遠的落後窮鄉，他們的思維還停留在國民黨時代僵化的忠黨愛國思想」。對此，東華大學教授施正鋒認為，站在原住民立場，我覺得她是「巾幗英雄」。

高金素梅1日在臉書指出，公投開票那個晚上，有一位「民進黨的政黨人士」在臉書上貼文：「為什麼在原住民部落永遠是與台灣主流民意站在對面？」高金素梅以500字回應，原住民部落呈現了原住民族的主體性，不隨波逐流，在人為的重重迷霧中，很樸實的判定「是與非」！高金素梅認為，他們心中早已有預設的制式答案，「原住民部落大多在偏遠的落後窮鄉，他們的思維還停留在國民黨時代僵化的忠黨愛國思想」。

此外，高金素梅日前搭「公投小戰車」至高雄、屏東進行公投宣講時，獲得在地人熱情回應。對此，施正鋒2日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，站在原住民立場，「我覺得她是巾幗英雄」，因為選區域立委是要跑全國的。第二，她對政策很認真，對政策議題她就事論事，我相當佩服她，高金素梅是很用心、有魅力的，她不但深入關心山地原住民、連平地原住民也關心，甚至對平埔族也是很用心的，坦白講蠻佩服她的。