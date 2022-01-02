店家若不小心把小額發票開成天價，恐怕麻煩大了！位於台北市大同區的一家百年滷味老店在臉書表示，昨(1)日早上不小心錯開了一張天價發票，把375元打成85萬0375元，因此緊急發文求救，拜託拿到該張發票的顧客趕緊來換發票。

根據滷味店的臉書公告指出，1月1日早上大約11點左右，有一個客戶買了375元的滷味，因為打錯，把發票金額開成85萬0375元，因此PO文「請客戶宅心仁厚，來換發票好嗎？」店家並附上地址、電話及營業時間，希望能找回該張錯開的發票。

位於台北市大同區的一家百年滷味老店，昨(1)日把375元的發票打成85萬0375元，緊急發文求救。(圖/截自小春樓滷味臉書)

至於為何會發生這個烏龍？店家表示，是因為前一位客人買了850元的滷味後說不用發票，但發票金額已經打上去了，下一位顧客結帳時，店員又忘了把剛剛的850元取消，接著打了375元，因此才會出現850375元的天價發票。

而且店員和顧客第一時間可能都沒發現，是直到店家打烊結算時，發現這張85萬0375元的天價發票，才驚覺出包，店家擔心日後要繳高額稅金，因此在臉書上尋求顧客協助，希望能將該張發票作廢重開。