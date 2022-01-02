基隆1名女子小芳（化名）前年5月參加臉書社團舉辦的一日遊活動，但到現場時發現多數成員竟臨時有事不來，最後變成她與另名男子的單獨約會，過程中該男子找理由帶她到住所並試圖撫摸性侵，她慌亂之下只好開視訊向其他社團成員求助，當下男子見狀趕緊道歉並承諾送她回家，沒想到等到她關視訊，男子則再露出本性、性侵得逞；法官最後判他2年徒刑。

判決書指出，小芳與男子透過臉書社團認識，日前該社團發起一日遊活動，她赴約後發現社團成員一個個都有時臨時缺席，最後僅剩小芳與男子，變成單獨約會，他們前往猴硐後，男友又稱想去探望住在猴硐的祖母家，她勉強答應同行後，卻遭男子帶到2樓上下其手、撫摸企圖性侵。

過程中小芳靈機一動開啟視訊，並向同社團的其他網友求救，而男子見狀趕緊停下動作，並答應不再逾矩，也會準時送小芳回家；沒想到等到小芳卸下心房、關掉視訊後，男子再度壓住她的身體，不管她不斷反抗，最後仍性侵得逞，她事後回到家決定報警提告。

對此，法官認為男子為了一己私慾，違背小芳性自主決定意願，強制猥褻、強制性交得逞，已嚴重妨害小芳身心、人格健全發展，考量男子事後坦承犯行並深表悔悟，積極尋求諒解並當庭向對方道歉，並已經達成調解、賠償完畢，最後依犯強制性交罪，判處2年徒刑。