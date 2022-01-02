去年疫情高峰期興起的居家辦公潮讓筆電搶購一空，隨著疫情進入長期抗戰，不少企業召員工回公司上班，而繼續居家辦公者也開始嫌筆電不夠用，反而推動桌機銷售成長。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）就是其中一人。他在疫情初期原本有兩台筆電，但後來將其中一台換成桌機。他表示：「我在家大多是在書桌工作，有很多例子顯示桌機比筆電好用。」

研究機構IDC估計2021年全球桌機出貨量成長7％，且戴爾、惠普等PC製造商也表示近來全球桌機出貨量增加，扭轉過去多年頹勢。

惠普個人電腦部門總裁Alex Cho表示：「許多居家辦公者先前都覺得筆電很夠用，但實際上他們還是希望有大螢幕提升生產力。他們想要好用的鍵盤、滑鼠跟雙螢幕。」

IDC統計2020年居家辦公潮刺激全球筆電出貨量成長29％，雖然2021年筆電依舊需求旺盛，但出貨量成長率估計縮小至15％。

桌機問世至今已有50年，自從2009年筆電出貨量首度超越桌機以來，智慧型手機及平板電腦等行動裝置日漸盛行，導致過去十年來桌機需求每況愈下，但桌機終究還是無法完全被取代。

IDC研究部門經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示：「桌機還是相當超值，且運算能力也比筆電強。這些都是消費者重視的優點，未來也將繼續受到重視。」美國IT服務業者Nerds That Care執行長拉克（James Rocker）也表示：「許多用戶抱怨筆電運算能力不足，也沒有傳統鍵盤好用。」