減肥是現代男女密切關注的焦點議題，在日本有一位「生存遊戲女神」莉莉安娜葵（音譯：りりあんぬ葵），她利用「生存遊戲」這項刺激運動減重成功，從原本的80多公斤整整瘦了30幾公斤，搖身一變成為生存遊戲戰場中的女神，連台灣都有不少她的鋼鐵粉絲。近日「莉莉安娜葵」接受媒體訪問，分享關於自己瘦身的歷程，減重成功的熱血勵志故事讓她登上了推特熱搜。

生存遊戲女神「莉莉安娜葵」現年26歲，近日她接受日本富士電台的節目專訪，莉莉安娜葵表示自己接觸「生存遊戲」大約有一年半的時間，在這段日子裡不僅培養出對於該活動的高度興趣，甚至還一甩了原本80多公斤的身材，整整瘦掉了30幾公斤，從「厚片女」搖身蛻變成為「前凸後翹」Ｓ型身材的生存遊戲女神，一番勵志經歷引來不少觀眾迴響。

當天節目中她還親自帶領製作單位前往進行活動的場地，順便換上自己的生存遊戲裝備；她透露自己身上的裝備總重量約8公斤，而且平均一天玩下來得花費5~6個小時，難怪她能順利擺脫過去較為臃腫的身材。

此外莉莉安娜葵也表示：「以前有錢有閒時就會買東西來吃，而現在這些時間跟金錢，都被我拿來買生存遊戲道具。」讓許多網友不禁讚嘆道：「胖子果然都是潛力股！」、「看來生存遊戲是很不錯的另類減重法。」