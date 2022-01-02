新年第二天，柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主曾宇謙開始音樂會巡演。（牛耳藝術提供）

新年第二天，柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主曾宇謙再度挑戰自我，今天下午在台中國家歌劇院，一口氣演了莫札特和貝多芬小提琴協奏曲，安可曲也獻演一曲改編自吉他曲的《阿爾罕布拉宮的回憶》，以小提琴模擬吉他的滾奏聲響，觀眾聽了都覺得新鮮有趣。

曾宇謙說，過了一個熱情的元旦，在新年的第二天，能在台上和指揮家吳曜宇、國家交響樂團的音樂家們一起演奏，還有台下的觀眾一起，真的非常開心。

他表示，《阿爾罕布拉宮的回憶》是一首耳熟能詳的曲目，但改編成小提琴版本，「可能有些朋友已經聽過我演奏，但大部分應該都還沒聽過。」歷經了疫情，曾宇謙表示，期望2022年國外的狀況可以穩定下來，可以恢復國際旅行，國內外的演出都能夠繼續。

這次再演出莫札特小提琴協奏曲，曾宇謙表示他的老師過去告訴他，演奏莫札特有點像是端著玻璃踩在鋼索上的感覺，「但實際上拉到後來不需要那麼小心翼翼，聲音必須很美很漂亮，但同時你需要很亮，他跟拉任何浪漫樂派的東西不一樣，也跟巴洛克不一樣，比巴洛克多一些張力、音色上的變化，又多了一些俏皮，莫札特的東西掌握這些精隨，會變得容易一些。」

另一首曲目貝多芬小提琴協奏曲是四大小提琴協奏曲之一，曾宇謙表示，這首可說是一首難度很高的小提琴協奏曲，「貝多芬寫得很完整，多一個音、少一個音都不對，對小提琴家來說，要做到百分之百的音樂音準都能達到這個標準，是一件非常難的事情。所以也一直都是小提琴家覺得最難的其中一首協奏曲。」之後演出將在1月8日在高雄衛武營音樂廳、1月9日在台北國家音樂廳登場。