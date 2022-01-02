日本2日新確診554人感染新冠病毒，連續5天較上周同日增長200多人。另外，2人死亡。從各都道府縣來看，東京84人、大阪57人、沖繩51人、廣島縣58人。機場檢疫發現75人感染。

其中，東京都比上個周日增加41人，並且是連續16日高於前周同日人數。