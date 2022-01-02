日本單日新增554人感染新冠病毒 19:332022/01/02 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本2日新確診554人感染新冠病毒，連續5天較上周同日增長200多人。另外，2人死亡。從各都道府縣來看，東京84人、大阪57人、沖繩51人、廣島縣58人。機場檢疫發現75人感染。 其中，東京都比上個周日增加41人，並且是連續16日高於前周同日人數。 陝西連續8天單日新增本土病例破百 西安佔九成 澳洲28日新增1.13萬例確診 再創新高 #人感染 #新冠病毒 #同日 #單日新 #新確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新壽首創外掛式空污保單 推獨家肺部特定保障 03:572021/12/31 財經 《日股》軟銀領跌 日股走弱 12:162021/12/27 財經 日藥本舖宣布官網、APP全新改版 2022年實體破百店 15:332021/12/28 財經 越南火龍果帶有新冠病毒 50箱流入山西太原 15:382021/12/26 兩岸 《日股》缺少主流 日股收黑 15:232021/12/27 財經 大意不得 境外移入＋41創新高 04:102022/01/01 焦點要聞 《國際產業》新冠病毒作祟 大馬國油看衰石油需求 16:312021/12/28 財經 百貨跨年歡樂送600元 04:102021/12/26 時尚消費 《國際社會》新冠病毒太猛 韓單日新確診重回7000、重症又創高 10:342021/12/22 財經 美國單日新增確診病例突破50萬例 再創歷史新高 18:302021/12/29 財經 日美研究：Omicron症狀輕 對肺部損害較少 04:102022/01/02 焦點要聞 財經熱門新聞 台股2萬點有壓力！ 老謝曝5字：恐淪台積電2021下場 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 馬斯克年末超狂預言！曝下場金融風暴 撞期印度神童 - 財經 台積設廠超威！高雄房市破3紀錄 內行吐1字大勝：北部人哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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