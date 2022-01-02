法國人的熱情浪漫是出名的，這也導致一個壞習慣，就是行事放蕩。比如每年的跨年夜，法國大城市總會有幾個不懂事的年輕人放縱燒汽車，造成治安與消防的問題。然而由於新冠疫情的影響，2021年底的跨年夜，終於出現較少的縱火事件，「只有」874 輛汽車被燒毀。

半島電視台(Aljazeera)報導，法國內政部長達馬寧 (Gerald Darmanin)在1月1日表示，本次2021-2022跨年夜燒車事件有所減少，與2019-2020跨年夜的1316輛車遭焚相比，今年算是好很多了，只有被874 輛汽車被燒毀。

他說，本次跨年夜，有大量警察看守城市街道，有效扼止了縱火事件，而且疫情也限制群聚狂歡集會，都使跨年滋擾事件大幅下降。

至於去年的2020-202跨年夜，當時法國疫情相當嚴重，全國大範圍封城，沒有汽車被燒毀的消息。

為什麼這麼愛燒車子?原因有很多，包括犯罪團伙與車主的勾結，故意造成事故以騙取保險費，1990年代從法國東部的史特拉斯堡(Strasbourg)就出現燒車事件，通常是在貧困地區。

不過近年來，燒車子又成了一種對社會不公的抗議，2005年起，法國年輕人對購感到絕望，開始燒汽車。當年警方統計，在不到三周的時間，就有8,810輛汽車被燒毀。