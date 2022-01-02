蔡總統於元旦演說「民主台灣照亮世界」，但民眾黨今日批評，在民進黨執政下，政府動輒用「抗中保台」為由，將美中台關係與國內施政掛勾，用「出口轉內銷」的手法，掩蓋決策上的疏忽，當尼加拉瓜跟台灣斷交時，民進黨只能無能為力。

民眾黨表示，民進黨執政後，兩岸惡意加深，政府軍購無法依循台灣需求，被牽著鼻子走。而台灣跟尼加拉瓜斷交，台灣駐尼大使館被轉交給中國，我們卻一點辦法都沒有。

民眾黨指出，在「抗中保台」的緊箍咒下，只要有人提出意見，馬上就被網軍、媒體打成中共同路人，甚至還被嗆聲「防疫這麼好就要知足。」但卻一邊規避質疑，一邊打擊政敵，甚至在公投案後，更加目無法紀，急著闖關總預算案跟新竹縣市合併案。

民眾黨表示，去年疫情重創民生，2020年所得中位數只有50.1萬，其中有68％上班族領不到平均薪資，非正式員工達80萬人，多數都是年輕人，加上高房價、高物價，恐怕是「台灣居、大不易。」

民眾黨說，面對種種困境，需要的是沉穩與智慧，團結台灣也不該用喊的，而是需要實質宏觀的作為。政府不該對提出建議的人趕盡殺絕，更不該掩耳盜鈴。