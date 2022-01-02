前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰日前在臉書發表聲明退出國民黨，表明2022年要走自己的路，並透露收到死亡威脅時，國民黨沒有一個人對他釋出關懷，反而是總統蔡英文、行政院長蘇貞都有特別請警政署署長打電話來關心。東華大學教授施正鋒表示，很擔心于北辰變成前高雄縣長楊秋興第二。

施正鋒2日在政論節目《新聞大白話》中表示，如果是個人被威脅，我們一定會有小恩小澤之類的，但計較那些幹什麼。民進黨隨便叫一個人打個電話，然後就痛哭流涕，這真的是很奇怪。

施正鋒接著表示，他很擔心于北辰變成前高雄縣長楊秋興第二。當時楊秋興為了初選，退出民進黨可以，但是他去掛國民黨籍，人家會說他「背骨」。至於于北辰，他跟國民黨理念有什麼不一樣，他所謂的台獨、獨台、華獨，又到底是什麼？看過一些講法，他好像只要蔡英文是中華民國這個部分，他是可以接受等等，而這個部分很多藍營的人是不是可以接受，是不是算背叛？

另外，針對曾任國民黨立委，而後在陳水扁延攬下加入民進黨的陳明文，施正鋒指出，陳明文在地方上的縣市，都至少要兩個讓你制衡，陳明文可以兩個一統天下。于北辰有這樣的能力嗎？所以他覺得，于北辰是用來分化國民黨，民進黨有可能提名他在桃園選嗎？