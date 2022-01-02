炎亞綸今年連趕2場跨年演出。（索尼音樂提供）

炎亞綸今年跨年連趕高雄、台南2場演出，連續上工將近20小時，為了給足觀眾福利，他和索尼音樂團隊精心設計準備2個完全不同的演出，大獲好評，台南場網路直播觀看人次，更突破150萬人，直衝YouTube發燒影片第二名，僅次於天團五月天，成全台縣市跨年場收視冠軍。不過，今年跨年遇上低溫來襲，炎亞綸雖然人在南台灣，但卻也躲不過13度低溫，全身貼了快10個暖暖包抵抗低溫。抵達首站高雄演出時，遇上節目Delay將近5分鐘，炎亞綸機制的發揮金鐘主持人功力，成功趕回節目時間，在演出結束後，獲得節目組全體鼓掌致謝。

今年從高雄一路唱到台南的炎亞綸，由於台南是跨年完的壓軸演出，他希望能保持倒數完後的熱鬧氣氛，也想帶給大家不同的驚喜，一直在思考開場要帶來什麼歌曲，最後決定以令人驚豔的組曲開場，選唱飛輪海時期的男女對唱歌曲〈只對你有感覺〉，配上經典男團5566的〈無所謂〉和當紅團體五堅情的〈All Day〉，希望能和台下的觀眾互動，帶領大家來一場男子團體的時光旅行。歌曲都重新編排，在索尼音樂團隊打造下，製作出精緻的音樂呈現，讓炎亞綸的跨年演出更具可看性和可聽性。

為了跨年演出，炎亞綸將近20小時上工不停歇，但他完全不覺得累，反而是把握難得的時光，趁機享受在地美食，走到哪吃到哪。在台南時，他品嚐了在地美食牛肉火鍋、蝦仁飯和綠豆湯，每一樣都讓他讚不絕口，而2021年為自己交出漂亮成績的他，以節目《36題愛上你》，奪下第56屆金鐘獎《綜藝節目主持人獎》，成功鑲金後，新的一年他也有多項工作正在進行，宣布即將有新的綜藝節目與大家見面。而說起新年新希望，炎亞綸表示：「希望可以繼續有更多的愛，可以帶給大家。」