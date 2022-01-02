印度日前從Su-30MKI戰機上試射布拉莫斯（Brahmos）超音速巡航導彈後，被防務專家們稱讚是印軍重要的里程碑，因為布拉莫斯巡航導彈和Su-30MKI這兩樣印度自製武器的致命組合，可以一勞永逸的摧毀中巴等對手的進攻能力。

《新浪網》引述印媒《歐亞時報》報導稱，日前印度空軍戰機在奧迪沙海岸的昌迪普爾綜合試驗場成功完成了布拉莫斯導彈測試。布拉莫斯導彈由印度和俄羅斯聯合研發，被稱為世界上速度最快的超音速巡航導彈。該導彈長8.4米，射程約為400公里，可攜帶重達300公斤的常規戰鬥部，能夠以2.8馬赫的超音速巡航，具有很高的命中精度和破壞力。

印度空軍戰機在奧迪沙海岸的昌迪普爾綜合試驗場成功完成了布拉莫斯導彈測試，印度空軍將因此大幅提高打擊敵方領土縱深嚴密防禦目標的能力。（圖／新浪網）

報導說，與印度陸軍和海軍版本的型號不同，空射版的布拉莫斯導彈為了掛載在Su-30MKI上，將重量從2.9噸降低到2.5噸，並在設計進行了修改。印空軍獲得該型導彈後將大幅提高打擊敵方領土縱深防禦嚴密目標的能力。

Su-30 MKI即使從印度境內發射布拉莫斯導彈，其打擊範圍也很大。這對於未來潛在的中巴衝突來說，是非常重要的能力，因為先發制人作戰的首要目標就是攻擊敵人的重要戰略設施。

此外，報導表示，最重要的因素是空射版與陸基型號相比更難被攔截，陸基發射雖有較強機動性，但容易遭敵方戰機打擊。而且陸基發射系統的部署位置必須靠近邊境，但掛在Su-30MKI上的空射導彈，可以部署到遠離敵人探測範圍的地方。

印度防務專家克里希南表示，Su-30 MKI和布拉莫斯導彈是致命的組合。布拉莫斯打擊精度很高，導彈射程也從最初的290公里擴大至400公里，未來還有可能擴大到800公里。

克里希南稱，若以布拉莫斯與Su-30MKI的結合，只需出動兩個戰機中隊，就可以使巴基斯坦的重要設施陷入癱瘓，包括核電站、彈藥庫、彈道導彈基地，以及位於拉瓦爾品第的巴基斯坦陸軍總部、位於卡拉奇的巴基斯坦海軍總部，還有製造坦克和戰鬥機的工廠。它還可以對巴基斯坦國內關鍵的基礎設施造成嚴重破壞，包括大壩、發電站、戰略橋樑以及軍隊的指揮、控制和通信中心等。

對中國而言，布拉莫斯與Su-30MKI的致命組合可能不會對中國內地的縱深目標造成太大的影響，但它可以輕易摧毀具有戰略意義鐵路和機場，以及在中印邊境實際控制線地區的軍事基礎設施。此外，布拉莫斯甚至還可以攜帶核彈頭，進行先發制人的核打擊。